Gianmarco Ingrosso: “Questo gruppo si merita un bel 10 in pagella”

E’ stato un anno importante per Gianmarco Ingrosso: “Iniziato con tante incognite ma personalmente mi ritengo soddisfatto e lo archivio con un giudizio positivo perché sono riuscito a tornare sui miei livelli. Un voto? Lo voglio dare a tutto il Pisa e dico 10: perché abbiamo fatto una grande stagione anche se dispiace per come è finita”.

E’ mancato veramente poco per la cosiddetta ciliegina: “Ci resta però la consapevolezza di potercela giocare con tutti. Adesso si stacca per qualche giorno e poi pronti a tornare a lavorare per dare il massimo come sempre”.

