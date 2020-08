Pietro Giusti nuovo allenatore in seconda della prima squadra.

La società comunica di aver affidato l’incarico di Allenatore in Seconda della Prima Squadra a Pietro Giusti.Nella stagione 2018/2019, dopo le tre precedenti stagioni nel ruolo di allenatore in seconda, ha ricoperto il ruolo di allenatore della Prima Squadra della Sestese Calcio.A Pietro un grosso in bocca al lupo per questa sua nuova avventura.