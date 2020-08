Appuntamento fissato per giovedì 20 agosto con Spezia-Frosinone, finale di ritorno dei Playoff promozione e ultimo atto del campionato Cadetto stagione 2019-2020.

Sarà quella gara a definire gli organici della Serie A e della Serie B nella prossima stagione.

Questi i verdetti già emessi:

Retrocesse dalla Serie A: Lecce, Brescia, Spal

Promosse in Serie A: Benevento, Crotone

Retrocesse in Serie C: Perugia, Trapani, Juve Stabia, Livorno

Promosse in Serie B: Monza, Vicenza, Reggina, Reggiana

Ricordiamo che l’Assemblea della Lega B ha già fissato le date della prossima stagione

Inizio campionato: 26 settembre 2020

Fine campionato: 7 maggio 2021

L’articolo Prende forma la nuova Serie B: i verdetti già emessi proviene da Ac Pisa 1909.