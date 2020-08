Ritorno di Ciccio Tavano.

La società A.c. Prato 1908 comunica di aver ingaggiato per la stagione sportiva 2020/2021 il calciatore Francesco Tavano. Per “Ciccio” Tavano si tratta di un ritorno, avendo lo stesso vestito la maglia biancoazzurra nella stagione 2016/2017.L’attaccante campano, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha esordito nei professionisti nel 1999 con la maglia del Pisa, prima di passare alla Rondinella. Nella stagione 2001/2002 il trasferimento all’Empoli. Con la maglia dell’Empoli (dal 2001 al 2006 e dal 2011 al 2016) mette a segno la bellezza di 120 reti fra seria A, serie B e Coppa Italia, divenendo il miglior marcatore della storia del club. Nella stagione 2006/2007 il passaggio al club spagnolo del Valencia per poi trasferirsi nel gennaio del 2007 alla Roma. Nella stagione 2007/2008 il ritorno in Toscana con la maglia del Livorno con la quale (sempre fra serie A , serie B e Coppa Italia ) colleziona 54 reti in 138 presenze.Nelle ultime tre stagioni sportive ha v