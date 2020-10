Allenamento pomeridiano per il Pisa Sporting Club, sceso in campo al Centro Sportivo di San Piero a Grado per prepararsi alla sfida interna di domani (ore 21.00) con il Monza.

Il tecnico Luca D’Angelo ha lavorato con tutti i calciatori a sua disposizione in una seduta quasi interamente dedicata alla tattica con simulazioni di gioco ed esercitazioni divise per reparto. Nel finale la consueta partitella a ranghi contrapposti giocata su campo ridotto.

Domattina la squadra nerazzurra effettuerà all’Arena Garibaldi una breve rifinitura prima di iniziare l’attesa del match nella sede del ritiro pregara.

L’articolo Allenamento a San Piero: domani la rifinitura proviene da Ac Pisa 1909.