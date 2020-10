Sono 23 i convocati di mister Alessio Dionisi per la gara contro la Spal, valida per la quarta giornata di andata del Campionato di Serie BKT 2020/21 in programma domani, martedì 20 ottobre 2020, alle 21.00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

PORTIERI: Brignoli, Furlan, Pratelli

DIFENSORI: Casale, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi, Pirrello, Romagnoli, Terzic, Viti, Zappella

CENTROCAMPISTI: Bajrami, Bandinelli, Cambiaso, Damiani, Haas, Ricci, Stulac

ATTACCANTI: La Mantia, Mancuso, Moreo, Olivieri