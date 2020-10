Fari puntati sulla Coppa Italia: nerazzurri subito al lavoro

E’ immediatamente ripresa l’attività del Pisa Sporting Club.

Dopo la sconfitta rimediata al ‘Castellani’ di Empoli i nerazzurri sono tornati subito in campo questa mattina al Centro Sportivo di San Piero a Grado per preparare la quarta partita in programma in questo periodo davvero senza soste. In attesa di tornare in campo per il campionato (sabato 31 ottobre a Vicenza, ore 16.00) l’attenzione sarà rivolta alla Coppa Italia: l’appuntamento è per martedì prossimo (ore 15.00) per il match esterno con la Virtus Entella valido per il Terzo Turno Eliminatorio. La vincente andrà a sfidare la vincente della sfida tra Torino e Lecce.

Per il Pisa dunque arriva un nuovo obiettivo ravvicinato e per questo il tecnico Luca D’Angelo, assieme al suo staff, già questa mattina è tornato a lavorare sul campo optando ovviamente per una seduta differenziata in base ai diversi carichi da far svolgere ai calciatori in gruppo.

La squadra nerazzurra tornerà al lavoro domani mattina (domenica) e quindi lunedì pomeriggio sempre al Centro Universitario: martedì partenza per la Liguria.

