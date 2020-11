Emozioni nerazzurre da appendere al muro

E’ arrivo il Calendario Ufficiale del Pisa Sporting Club, un prodotto esclusivo, di altissima qualità e sicuramente da collezione realizzato dalla Società nerazzurra in collaborazione con la Tipografia Moderna.

Immortalati nelle bellissime foto di Fabio Fagiolini e Daniele Francesconi i protagonisti della stagione nerazzurra accompagneranno i giorni, le settimane e i mesi del prossimo anno: dodici mesi che ci auguriamo possano essere davvero speciali per tutti noi. Il Calendario Ufficiale del Pisa Sporting Club sarà presto disponibile per tutti gli appassionati dei colori nerazzurri: nei prossimi giorni, sui nostri canali troverete tutte le indicazioni per poter fare Vostra questa raccolta davvero unica!

L’articolo Il Calendario Ufficiale del Pisa: un 2021 da collezione! proviene da Ac Pisa 1909.