Serie C 20-21, i risultati della 12a giornata

Scivolone in vetta al girone A di Serie C dove la Pro Vercelli, al Piola, perde per 0-2 contro la Pro Sesto affossata da una doppietta di De Respinis. Ne approfitta il Renate che col 2-1 sull’Alessandria balza al comando della classifica. Da segnalare il 3-2 della Juventus U23 sulla Pistoiese con tripletta di Petrelli. I bianconeri sono a nove punti dalla vetta ma con due gare ancora da recuperare.

Vola il SudTirol targato Vecchi nel girone B della Serie C. Gli altoatesini sbancano il Braglia di Modena per 2-1 e approfittano del KO del Padova in casa della Feralpi Salò per balzare al comando della graduatoria del raggruppamento. Finisce col pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, il derby regionale Perugia-Gubbio.

Nel girone C della Serie C lo schiacciasassi Ternana fa 3-0 al Liberati col Teramo che, prima della 12a giornata era la più vicina delle inseguitrici. E adesso sono sette punti di vantaggio sul Bari, 2-0 in casa della Casertana, e sullo stesso club…





