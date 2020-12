Nerazzurri in campo a San Piero: domani partenza per la Puglia

Penultima seduta di allenamento per il Pisa Sporting Club atteso questo weekend dalla trasferta di Lecce.

Questo pomeriggio il tecnico Luca D’Angelo ha radunato la squadra al Centro Sportivo di San Piero a Grado per una seduta prettamente tattica alla quale hanno preso parte tutti gli effettivi, con il solo Marco Varnier impegnato in un lavoro personalizzato: prima della conclusione della seduta, poi, spazio ad una sessione di tiri in porta.

Domattina la squadra effettuerà la consueta rifinitura sul prato dell’Arena Garibaldi. Nel pomeriggio, dopo il pranzo di gruppo, la partenza in aereo per la Puglia.

