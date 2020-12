Serie B, risultati 13a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

La 13a giornata della Serie B 2020/2021 si è aperta con i risultati di Frosinone-Salernitana 0-0 e Virtus Entella-Pordenone 0-1 (Diaw in apertura di match su calcio di rigore).

Finisce in pareggio il big match di giornata, ChievoVerona-Empoli, un 1-1 che permette ai toscani di mantenere la testa della classifica in solitario.

Fragoroso il tonfo del Lecce fra le mura di casa. I giallorossi sono sconfitti dal Pisa per 0-3.

E così il Venezia (posticipo alle ore 18 con la Spal), il Monza (posticipo alle ore 16 col Pescara) e, infine, il Cittadella (posticipo ore 21:30) hanno la possibilità di superare i salentini.

Da segnalare, inoltre, le vittorie del Brescia sulla Reggiana, 3-1, della Cremonese sul Cosenza, 1-0, e del Vicenza sull’Ascoli, 2-1.

Di seguito i risultati della 13a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato, 14a giornata, in programma il 21 e 22 dicembre 2020.



I…





Continua a leggere su footstats.it