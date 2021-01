Allenamento all’Arena e partenza per il ritiro

Seduta pomeridiana sul prato dell’Arena Garibaldi per il Pisa Sporting Club che ha quasi completato la preparazione in vista del match in programma domani sera al Comunale di Chiavari (ore 21.00): con la Virtus Entella andrà in scena l’anticipo della diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata del campionato Cadetto.

Lo staff tecnico nerazzurro ha fatto svolgere alla squadra un breve riscaldamento prima di passare alla parte tattica della seduta. Spazio quindi ad una partitella a ranghi contrapposti e alle simulazioni di gioco sui calci piazzati. Alla fine dell’allenamento tutti i calciatori a disposizione sono stati convocati per la trasferta in terra ligure.

Domattina la squadra sosterrà una breve seduta di risveglio muscolare nella sede del ritiro pregara.