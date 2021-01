Live sui canali social della Fiorentina Sofyan Amrabat, con le domande dei tifosi: “Ho scelto Firenze con il cuore, qui voglio fare molto bene. Il momento più emozionante la vittoria con la Juve.

I social? Non li uso molto, ma a volte pubblico le mie attività legate allo sport. Lo faccio anche per creare un rapporto con i tifosi specialmente in questo momento in cui bisogna essere più distanti.

Il modulo? Non è importante per me, faccio quello che dice l’allenatore. Posso giocare nei due di centrocampo o in altre posizioni davanti alla difesa. Ora penso al Crotone, daremo tutto, sappiamo che sarà una partita fondamentale. Ora non penso ad obiettivi di lungo termine ma mi concentro solo sulla prossima gara“. Così il centrocampista viola ha risposto alle domande giunte dai tifosi nel corso della diretta.