Ferramenta Piampiani è il nuovo Co-Sponsor del Pisa

Nuova, importante, partnership per il Pisa Sporting Club

A partire dalla gara con l’Alessandria e per i match che vedranno poi i nerazzurri affrontare Ternana, Vicenza, Monza, Parma e Reggina, sulla maglia da gioco ufficiale della squadra nerazzurra comparirà come Co-Sponsor il marchio di Ferramenta Piampiani!

Ferramenta Piampiani

Ferramenta Piampiani è una solida realtà imprenditoriale, un’azienda specializzata nella fornitura di materiali e attrezzature per la produzione e la posa in opera di infissi e serramenti ad alta efficienza energetica. Oltre ad offrire un’ampia gamma di utensileria, accessori e prodotti per il fissaggio professionale, Ferramenta Piampiani fornisce assistenza qualificata e personalizzata a serramentisti e posatori per trovare le migliori soluzioni ad ogni esigenza costruttiva.

Dal supporto tecnico alla formazione certificata, lo staff Piampiani affianca il cliente in tutte le fasi di lavorazione e istallazione, tanto da essere considerato un punto di riferimento affidabile e disponibile per centinaia di aziende in Toscana e non solo.

Fondata nel 2011, Ferramenta Piampiani è tra i primi rivenditori italiani ad aderire al programma PosaClima e in pochi anni consolida la propria specializzazione nell’efficientamento energetico di infissi e serramenti esterni, diventando Top Dealer Italia per 4 anni consecutivi (2017, 2018, 2019 e 2020).

Dal 2017 Ferramenta Piampiani ha ampliato la sua offerta avviando prima la produzione interna di controtelai certificati PosaClima per garantire elevati livelli di tenuta e isolamento termo-acustico in conformità con i requisiti della norma UNI 11673-1. Con l’inizio del 2019 si aggiungono anche la produzione diretta di cassonetti per avvolgibili certificati e la rivendita di avvolgibili certificati in alluminio e pvc.