Fiorentina eSports con Different Store, cosa cambia sulla maglia

Una partnership siglata nel segno della continuità di un legame che vede affiancati sin dal 2018 il club gigliato e il provider di servizi a banda ultralarga wireless.

Un sodalizio che si evolve seguendo i tratti di innovazione propri del DNA di entrambe le società.

L’accordo Linkem-Fiorentina

Il concept store realizzato da Linkem a Firenze, primo in Italia, diventa il nuovo Jersey Second Sponsor dei gamer della Fiorentina eSports.

Il logo “Different Store” comparirà sulla divisa della Fiorentina Esports indossata dai nostri pro-player in tutti i tornei del circuito FIFA22 che li vedranno impegnati nel corso di questa stagione, dalle Global Series alla eSerie A, oltre alle varie competizioni nazionali e internazionali che il team disputerà nei prossimi mesi.



Il concept store di Firenze

Ma non solo. Nel concept store di via De Sanctis 34, sarà presente un corner dedicato ai prodotti ufficiali di Fiorentina, e a partire da oggi i tifosi viola potranno acquistare in esclusiva il nuovo E-KIT realizzato da Kappa per i Pro-Player.

Different, inoltre, ospiterà a maggio, dal vivo, la Final-Eight della Viola eLeague, competizione organizzata da Fiorentina che vede già oggi connettersi e sfidarsi virtualmente centinaia di players da tutta Italia.

Gli eSports sono un fenomeno costantemente in crescita, che conta oltre 1,5 milioni di appassionati solo in Italia, ACF Fiorentina è pronta per nuove sfide con al suo fianco un partner innovativo e di prestigio.