Serie B, giornata di riposo per il Pisa (e il Lecco)

Giornata di riposo per i nerazzurri reduci dal test match amichevole giocato ieri, all’Arena Garibaldi, in cui il Pisa ha vinto 1-0 con la Carrarese.

I nerazzurri oggi saranno spettatori della prima giornata del Campionato Serie BKT; il match inizialmente programmato contro il Lecco è stato infatti rinviato a data da destinarsi in attesa della definizione in sede giudiziaria della griglia delle partecipanti al campionato; il Pisa, dunque, entrerà in scena soltanto alla seconda giornata andando a far visita (venerdì 25 agosto, ore 20.30) alla Sampdoria.

Intanto cresce l’attesa per la presentazione ufficiale della squadra fissata per lunedì 21 agosto (ore 19.30) all’Arena Garibaldi; ricordiamo che sarà aperto il solo settore di Tribuna (inferiore e superiore) con apertura al pubblico dei cancelli alle ore 18.30.

Sarà anche l’occasione per partecipare ad una importante iniziativa benefica; in occasione della presentazione ufficiale della squadra, infatti, il Kinzica Group ha organizzato una pesca di beneficenza che metterà in palio n.11 maglie esclusive e ufficiali del Pisa Sporting Club. Tutto il ricavato sarà destinato al progetto “Abbraccia Alice”