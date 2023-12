Nerazzurri da oggi al lavoro in vista del Catanzaro

E’ prevista per questo pomeriggio la ripresa della preparazione del Pisa Sporting Club che, dopo due gare consecutive giocate all’Arena, si prepara ad affrontare la prima di due lunghe e difficili trasferte ravvicinate.

L’appuntamento è fissato per sabato prossimo (ore 16.15) allo Stadio “Ceravolo” di Catanzaro per affrontare i giallorossi di mister Vivarini; una sfida che la squadra nerazzurra inizierà, come detto, a preparare questo pomeriggio sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado che ospiteranno poi le restanti sedute settimanali fatta esclusione per quella di rifinitura.

Il programma della squadra si svilupperò poi con una seduta singola quotidiana nei giorni di martedì (mattina), mercoledì (pomeriggio) e giovedì (mattina); venerdì, infine, l’allenamento che precederà la partenza in aereo verso la Calabria.