Arena Garibaldi: Promo Under 14 attiva con la Reggiana

In occasione della gara Pisa-Reggiana, in programma sabato 13 gennaio 2024 (ore 16.15) all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani” saranno messi a disposizione n.500 biglietti per i minori di anni 14 in tutti i settori dello Stadio fatta esclusione, ovviamente, del settore di Curva Nord che risulta esaurito.

Come avere i biglietti gratis

I titoli omaggio potranno essere richiesti (fino ad esaurimento) esclusivamente presso il Pisa Store di via Oberdan 22 (Borgo Largo) a fronte dell’acquisto da parte dell’accompagnatore maggiorenne (genitore o parente fino al quarto grado) di un biglietto a tariffa intera.

Ricordiamo che la legge (D.L. 8/2/2007 nr. 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41) prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.