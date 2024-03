Nerazzurri di nuovo in campo al “Cetilar”

Sono ripresi oggi gli allenamenti del Pisa Sporting Club.

Assenti giustificati, ovviamente, i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali in questa finestra internazionale che ha ‘stoppato’ anche i principali campionati europei. Tutto il resto del gruppo ha effettuato sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado una seduta tecnico-tattica iniziata con un riscaldamento aerobico e atletico e proseguita con una serie di esercitazioni specifiche e con una serie di partitelle a ranghi ridotti e contrapposti. La settimana dei nerazzurri proseguirà adesso con una seduta al giorno fino a sabato.

Giocatori del Pisa in diffida

Oggi, intanto, è regolarmente uscito il Comunicato Ufficiale riportante le decisioni del Giudice Sportivo in merito all’ultima giornata di campionato. Nessuna sanzione per il Pisa che ha visto soltanto crescere la lista dei calciatori in diffida: Miguel Veloso è infatti andato ad aggiungersi all’elenco già composto da Maxime Leverbe, Gabriele Piccinini, Simone Canestrelli e Tommaso Barbieri.