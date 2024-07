Domani primo Test Match a Bormio del Pisa

Altra giornata intensa per i nerazzurri nel ritiro di Bormio.

I nerazzurri, anche oggi, hanno effettuato una doppia seduta di allenamento sul campo dell’US Bormiese; come sempre al mattino programma maggiormente orientato sulla parte atletica e aerobica e nel pomeriggio maggiore spazio alla tattica.

Domani appuntamento (ore 17.30) con la prima uscita stagionale; avversari di turno i Dilettanti dell’Altolario (Prima Categoria).

Per assistere alla gara amichevole, organizzata dalla US Bormiese, sarà necessario munirsi di biglietto, acquistabile al botteghino allestito all’ingresso del Centro Sportivo. Questi i prezzi:

Tribuna Coperta. 10 euro

Gradinata scoperta. 5 euro.

Under 15. Ingresso gratuito