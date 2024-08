Obiettivo Cittadella per i nerazzurri

Immediata ripresa della preparazione per il Pisa Sporting Club.

Dopo il netto successo (2-0) ottenuto ieri sera all’Arena contro il Palermo i nerazzurri sono tornati in campo ieri mattina al Centro Sportivo Cetilar per iniziare a preparare la sfida di martedì prossimo con il Cittadella.

Pochissimo il tempo a disposizione in vista del match in terra veneta per la squadra del tecnico Inzaghi che ieri mattina ha svolto una classica seduta tecnico-tattica; questa mattina appuntamento ancora sui campi di San Piero e quindi nel pomeriggio la partenza in aereo per raggiungere la sede del ritiro pregara.