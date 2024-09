Pisa-Brescia 2-1, nerazzurri da sogno

Il Pisa di Inzaghi continua la sua corsa inarrestabile, mettendo a segno la terza vittoria consecutiva in casa e confermando il suo stato di grazia con una striscia positiva che ora raggiunge sei partite. All’Arena Garibaldi, gremita di tifosi, la squadra nerazzurra ha mostrato ancora una volta maturità, carattere e autorità, riuscendo a imporsi su un Brescia combattivo grazie a un gol decisivo di Matteo Tramoni nel finale di gara.

La Partita

La sfida, che metteva di fronte il Pisa capolista e il Brescia, seconda forza del campionato, prometteva spettacolo e tensione. Non è mancata l’emozione, con i nerazzurri che, già dai primi minuti, hanno imposto il proprio gioco. A sbloccare il risultato è stato Gabriele Piccinini, inserito da Inzaghi come ala destra nell’undici titolare al posto di Touré. Il giovane talento ha ripagato la fiducia del tecnico con una prestazione impeccabile, coronata dal gol che ha aperto le danze: un colpo di testa preciso al 2’, su cross di Moreo, che ha fatto esplodere l’Arena Garibaldi.

Il Brescia ha provato a reagire, ma i ragazzi di Inzaghi, organizzati e compatti, hanno controllato le incursioni delle Rondinelle. Semper, sicuro tra i pali, ha sventato senza troppi patemi un paio di conclusioni pericolose, ma l’equilibrio sembrava regnare fino alla fine del primo tempo.

La Ripresa: Brescia risponde, Pisa colpisce

Nella seconda metà della partita, il Brescia è rientrato con un piglio diverso e ha subito trovato il pareggio. Al 48’, una punizione battuta da Verreth ha pescato Moncini libero in area, bravo a superare Semper con un colpo di testa. Il gol del pari ha acceso il match, con entrambe le squadre che si sono affrontate a viso aperto, creando occasioni da una parte e dall’altra. Semper ha dovuto fare gli straordinari per fermare un paio di tentativi di Borrelli, entrato dalla panchina per aumentare il peso offensivo degli ospiti.

Tuttavia, Inzaghi non ha perso la calma e ha saputo leggere la partita con cambi tempestivi e azzeccati. Angori e Lind hanno portato freschezza, ma è stato Tramoni a prendersi la scena. Il fantasista corso ha ricevuto un assist perfetto da Piccinini e, dopo una verifica al VAR per un possibile fuorigioco di Canestrelli, ha insaccato il gol che ha riportato in vantaggio il Pisa. Una rete pesantissima, che ha mandato in delirio i tifosi e ha consegnato ai nerazzurri tre punti fondamentali nella corsa per il vertice della classifica.

Un Pisa da sogno

Questa vittoria rappresenta molto più di un semplice successo casalingo. Il Pisa di Inzaghi ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra solida, capace di gestire le difficoltà e di capitalizzare le occasioni nei momenti cruciali. La maturità mostrata in questo periodo, con una striscia di sei risultati utili consecutivi, fa sognare i tifosi nerazzurri, che ora attendono con ansia il prossimo impegno in Coppa Italia contro il Cesena, ma soprattutto il verdetto del giudice sportivo, che potrebbe allargare ulteriormente il distacco in classifica.

Il Pisa continua a volare in campionato e la vittoria sul Brescia conferma che questa squadra è pronta a giocarsi qualcosa di importante fino alla fine della stagione. Il prossimo impegno di Coppa Italia contro il Cesena sarà un banco di prova interessante per valutare la profondità della rosa, ma l’obiettivo resta chiaro: mantenere il primo posto in campionato e costruire un cammino che possa portare a un traguardo storico.

Pisa-Brescia 2-1

PISA (3-4-2-1). Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti G. (76′ Calabresi); Piccinini, Marin, Abildgaard (46′ Hojholt), Beruatto (62′ Angori); Moreo (69′ Mlakar), Tramoni; Bonfanti N. (62′ Lind). A disposizione. Nicolas, Loria, Touré, Rus, Arena, Leoncini, Jevsenak. Allenatore Inzaghi

BRESCIA (3-5-2). Lezzerini; Jallow, Adorni, Papetti (89′ Fogliata); Dickmann, Bisoli, Verreth, Besaggio (85′ Bjarnason), Corrado (85′ Nuamah); Bertagnoli (46′ Borrelli), Moncini (68′ Bianchi). A disposizione. Andrenacci, Paghera, Calvani, Buhagiar, Muca. Allenatore Maran

Arbitro. Francesco Fourneau di Roma 1. Assistenti. Ricci-Catallo. 4° Ufficiale. Djurdjevic. Var. Gariglio. Avar. Santoro.

Reti. 2′ Piccinini, 48′ Moncini, 78′ Tramoni

Note. Ammoniti Abildgaard, Bisoli, Borrelli, Adorni. Spettatori 8434. Recupero 1′ pt, 7′ st

