Cetilar Arena, ecco i Mini-Abbonamenti

Pisa

Sporting

Club

comunica

che,

facendo

seguito

alle

innumerevoli

richieste

ricevute,

come

senso

di

massima

coerenza

e

sensibilità

verso

tutta

la

tifoseria

sarà

rielaborata

la

scelta

di

limitare

numericamente

la

vendita

degli

abbonamenti;

una

scelta

inizialmente

fatta

con

il

solo

obiettivo

di

permettere

un’ampia

turnazione

tra

gli

spettatori

della

Cetilar

Arena

e

consentire

così

al

maggior

numero

di

persone

possibili

di

seguire

dal

vivo

il

Campionato

di

Serie

A

EniLive

stagione

2025-2026.

Per

questo

motivo

la

Società

ha

deciso

di

mettere

in

vendita

i

posti

ancora

disponibili,

nei

settori

di

Curva

Sud

e

Gradinata,

attraverso

la

creazione

di

mini-abbonamenti

per

un

numero

limitato

di

partite

e

a

prezzi

allineati

costo

degli

abbonamenti.

Il

primo

blocco

di

mini-abbonamenti

riguarderà

le

prossime

5

partite

che

il

Pisa

Sporting

Club

giocherà

alla

Cetilar

Arena:



Pisa-Udinese

(domenica

14

settembre,

ore

15.00)



Pisa-Fiorentina

(domenica

28

settembre,

ore

15.00)



Pisa-Verona

(sabato

18

ottobre,

ore

15.00)



Pisa-Lazio

(giovedì

30

ottobre,

ore

20.45)



Pisa-Cremonese

(venerdì

7

novembre,

ore

20.45)

Per

sottoscrivere

il

mini-abbonamento,

cedibile

o

trasferibile

tramite

i

servizi

specifici

(Ticketag,

ecc…),

sarà

necessario

essere

in

possesso

della

Membership

Pisa

Card.

Sarà

inoltre

prevista

una

prelazione,

fino

alla

mezzanotte

di

domenica

7

settembre

2025,

per

i

possessori

di

un

valido

titolo

di

ingresso

relativo

alla

gara

Pisa-Roma

del

30

agosto

u.s.

che

potranno

farla

valere

semplicemente

inserendo

il

numero

della

membership

su

cui

il

biglietto

era

stato

caricato

o

il

‘tipografico’

dello

stesso

biglietto.

La

vendita

dei

mini

abbonamenti

sarà

attiva

a

partire

dalle

ore

17.00

di

giovedì

4

settembre

2025

presso

i

consueti

punti

vendita

Pisa

Store

(via

Oberdan

22,

Pisa),

Pisa

Store

(via

Luigi

Bianchi,

Pisa),

Tifo

Pisa

(Fornacette)

e

on

line

cliccando

su

https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Questi

i

prezzi:



Gradinata.

210

euro

(+

5

euro

d.p.)



Curva

Sud.

120

euro

(+

5

euro

d.p.)

I

successivi

mini-abbonamenti

verranno

messi

in

vendita

senza

ordine

di

priorità,

allo

scopo

di

salvaguardare

per

tutti

(a

prezzi

contenuti)

la

possibilità

di

assistere

alle

partite

che

si

giocheranno

alla

Cetilar

Arena.

Con

questa

decisione

la

Società

spera

di

avere

fatto

una

cosa

gradita

e

si

augura

di

poter

permettere

al

maggior

numero

possibile

di

tifosi

di

assistere

alle

gare

interne

del

Pisa

Sporting

Club

a

prezzi

in

linea

con

quelli

della

campagna

abbonamenti

appena

conclusa.

La

Società

ricorda

altresì

che

da

lunedì

8

settembre

saranno

in

vendita

i

biglietti

validi

per

la

partita

Pisa-Udinese.

Questi

i

prezzi.



Curva

Nord

Intero.

30.00

euro

(+

2

euro

d.p.)



Under

14.

12.00

euro

(+

2

euro

d.p.)



Curva

Sud

Intero.

30.00

euro

(+

2

euro

d.p.)



Under

14.

12.00

euro

(+

2

euro

d.p.)



Gradinata

Intero.

50.00

euro

(+

2

euro

d.p.)



Under

14.

17.00

euro

(+

2

euro

d.p.)



Tribuna

Inferiore

Intero.

80.00

euro

(+

2

euro

d.p.)



Under

14.

27.00

euro

(+

2

euro

d.p.)



Persona

con

Disabilità.

50.00

euro

(+

2

euro

d.p.)



Tribuna

Superiore

Intero.

150.00

euro

(+

2

euro

d.p.)



Under

14.

47.00

euro

(+

2

euro

d.p.)



Persona

con

Disabilità.

50.00

euro

(+

2

euro

d.p.)

–

La

Tariffa

Persona

con

Disabilità

è

a

Persone

con

Disabilità

con

una

invalidità

riconosciuta

di

almeno

il

60%

(deambulanti).

–

La

Tariffa

Under

14

è

riservata

ai

ragazzi

nati

dopo

il

01/01/2011