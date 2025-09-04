Cetilar Arena, ecco i Mini-Abbonamenti

Pisa
Sporting
Club
comunica
che,
facendo
seguito
alle
innumerevoli
richieste
ricevute,
come
senso
di
massima
coerenza
e
sensibilità
verso
tutta
la
tifoseria
sarà
rielaborata
la
scelta
di
limitare
numericamente
la
vendita
degli
abbonamenti;
una
scelta
inizialmente
fatta
con
il
solo
obiettivo
di
permettere
un’ampia
turnazione
tra
gli
spettatori
della
Cetilar
Arena
e
consentire
così
al
maggior
numero
di
persone
possibili
di
seguire
dal
vivo
il
Campionato
di
Serie
A
EniLive
stagione
2025-2026.
Per
questo
motivo
la
Società
ha
deciso
di
mettere
in
vendita
i
posti
ancora
disponibili,
nei
settori
di
Curva
Sud
e
Gradinata,
attraverso
la
creazione
di
mini-abbonamenti
per
un
numero
limitato
di
partite
e
a
prezzi
allineati
costo
degli
abbonamenti.
Il
primo
blocco
di
mini-abbonamenti
riguarderà
le
prossime
5
partite
che
il
Pisa
Sporting
Club
giocherà
alla
Cetilar
Arena:
Pisa-Udinese
(domenica
14
settembre,
ore
15.00)
Pisa-Fiorentina
(domenica
28
settembre,
ore
15.00)
Pisa-Verona
(sabato
18
ottobre,
ore
15.00)
Pisa-Lazio
(giovedì
30
ottobre,
ore
20.45)
Pisa-Cremonese
(venerdì
7
novembre,
ore
20.45)
Per
sottoscrivere
il
mini-abbonamento,
cedibile
o
trasferibile
tramite
i
servizi
specifici
(Ticketag,
ecc…),
sarà
necessario
essere
in
possesso
della
Membership
Pisa
Card.
Sarà
inoltre
prevista
una
prelazione,
fino
alla
mezzanotte
di
domenica
7
settembre
2025,
per
i
possessori
di
un
valido
titolo
di
ingresso
relativo
alla
gara
Pisa-Roma
del
30
agosto
u.s.
che
potranno
farla
valere
semplicemente
inserendo
il
numero
della
membership
su
cui
il
biglietto
era
stato
caricato
o
il
‘tipografico’
dello
stesso
biglietto.
La
vendita
dei
mini
abbonamenti
sarà
attiva
a
partire
dalle
ore
17.00
di
giovedì
4
settembre
2025
presso
i
consueti
punti
vendita
Pisa
Store
(via
Oberdan
22,
Pisa),
Pisa
Store
(via
Luigi
Bianchi,
Pisa),
Tifo
Pisa
(Fornacette)
e
on
line
cliccando
su
https://pisasportingclub.ticketone.it/search
Questi
i
prezzi:
Gradinata.
210
euro
(+
5
euro
d.p.)
Curva
Sud.
120
euro
(+
5
euro
d.p.)
I
successivi
mini-abbonamenti
verranno
messi
in
vendita
senza
ordine
di
priorità,
allo
scopo
di
salvaguardare
per
tutti
(a
prezzi
contenuti)
la
possibilità
di
assistere
alle
partite
che
si
giocheranno
alla
Cetilar
Arena.
Con
questa
decisione
la
Società
spera
di
avere
fatto
una
cosa
gradita
e
si
augura
di
poter
permettere
al
maggior
numero
possibile
di
tifosi
di
assistere
alle
gare
interne
del
Pisa
Sporting
Club
a
prezzi
in
linea
con
quelli
della
campagna
abbonamenti
appena
conclusa.
La
Società
ricorda
altresì
che
da
lunedì
8
settembre
saranno
in
vendita
i
biglietti
validi
per
la
partita
Pisa-Udinese.
Questi
i
prezzi.
Curva
Nord
Intero.
30.00
euro
(+
2
euro
d.p.)
Under
14.
12.00
euro
(+
2
euro
d.p.)
Curva
Sud
Intero.
30.00
euro
(+
2
euro
d.p.)
Under
14.
12.00
euro
(+
2
euro
d.p.)
Gradinata
Intero.
50.00
euro
(+
2
euro
d.p.)
Under
14.
17.00
euro
(+
2
euro
d.p.)
Tribuna
Inferiore
Intero.
80.00
euro
(+
2
euro
d.p.)
Under
14.
27.00
euro
(+
2
euro
d.p.)
Persona
con
Disabilità.
50.00
euro
(+
2
euro
d.p.)
Tribuna
Superiore
Intero.
150.00
euro
(+
2
euro
d.p.)
Under
14.
47.00
euro
(+
2
euro
d.p.)
Persona
con
Disabilità.
50.00
euro
(+
2
euro
d.p.)
–
La
Tariffa
Persona
con
Disabilità
è
a
Persone
con
Disabilità
con
una
invalidità
riconosciuta
di
almeno
il
60%
(deambulanti).
–
La
Tariffa
Under
14
è
riservata
ai
ragazzi
nati
dopo
il
01/01/2011