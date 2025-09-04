Posted on by

Serie BKT, il programma gare dalla quarta alla dodicesima giornata

La Lega Serie B ha reso noto il programma gare dalla quarta alla dodicesima giornata della Serie BKT.

4^ giornata – Domenica 21 settembre 2025 ore 17.15 Pescara – Empoli

5^ giornata – Domenica 28 settembre 2025 ore 19.30 Empoli – Carrarese 

6^ giornata – Mercoledì 1 ottobre 2025 ore 20.30 Empoli – Monza

7^ giornata – Domenica 5 ottobre 2025 ore 15.00 Südtirol – Empoli

8^ giornata – Domenica 19 ottobre 2025 ore 17.15 Empoli – Venezia

9^ giornata – Venerdì 24 ottobre 2025 ore 20.30 Modena – Empoli

10^ Giornata – Martedì 28 ottobre 2025 ore 20.30 Empoli – Sampdoria

11^ giornata – Sabato 1° novembre 2025 ore 17.15 Virtus Entella – Empoli

12^ giornata – Sabato 8 novembre 2025 ore 15.00 Empoli – Catanzaro

