Serie BKT, il programma gare dalla quarta alla dodicesima giornata

La Lega Serie B ha reso noto il programma gare dalla quarta alla dodicesima giornata della Serie BKT.
4^ giornata – Domenica 21 settembre 2025 ore 17.15 Pescara – Empoli
5^ giornata – Domenica 28 settembre 2025 ore 19.30 Empoli – Carrarese
6^ giornata – Mercoledì 1 ottobre 2025 ore 20.30 Empoli – Monza
7^ giornata – Domenica 5 ottobre 2025 ore 15.00 Südtirol – Empoli
8^ giornata – Domenica 19 ottobre 2025 ore 17.15 Empoli – Venezia
9^ giornata – Venerdì 24 ottobre 2025 ore 20.30 Modena – Empoli
10^ Giornata – Martedì 28 ottobre 2025 ore 20.30 Empoli – Sampdoria
11^ giornata – Sabato 1° novembre 2025 ore 17.15 Virtus Entella – Empoli
12^ giornata – Sabato 8 novembre 2025 ore 15.00 Empoli – Catanzaro
