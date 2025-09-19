“Che atmosfera, qui mi sento già a casa”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
secondo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
Isak
Vural:
“Vengo
da
un’estate
difficile
con
qualche
problema
fisico
che
però
adesso
ho
risolto;
sto
lavorando
per
tornare
presto
alla
migliore
condizione.
La
Società
mi
ha
convinto
subito,
per
il
progetto
e
per
il
grande
ambiente
che
circonda
la
squadra
e
che
ho
potuto
vedere
quando
sono
venuto
qui
da
avversario
nella
scorsa
stagione.
Sono
stato
accolto
alla
grande
dal
gruppo
e
qui
mi
sento
già
a
casa”
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
Non
perdetevi
i
contenuti
speciali
sui
Social
ufficiali
della
Società,
presenti
sulle
piattaforme
Facebook
(Pisa
Sporting
Club),
X
(@PisaSC)
e
Instagram
(pisasportingclub),
TikTok
(pisasportingclub)
e
Twitch
(PisaSportingClub)