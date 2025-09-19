“Che atmosfera, qui mi sento già a casa”

La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

secondo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti



Isak

Vural:

“Vengo

da

un’estate

difficile

con

qualche

problema

fisico

che

però

adesso

ho

risolto;

sto

lavorando

per

tornare

presto

alla

migliore

condizione.

La

Società

mi

ha

convinto

subito,

per

il

progetto

e

per

il

grande

ambiente

che

circonda

la

squadra

e

che

ho

potuto

vedere

quando

sono

venuto

qui

da

avversario

nella

scorsa

stagione.

Sono

stato

accolto

alla

grande

dal

gruppo

e

qui

mi

sento

già

a

casa”

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

