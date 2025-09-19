La Primavera dell’Arezzo debutta a Potenza: “Trasferta insidiosa, ma siamo pronti”

AREZZO – Domani pomeriggio la Primavera amaranto farà il suo esordio stagionale sul campo del Potenza (calcio di inizio ore 14), in una trasferta che si preannuncia tutt’altro che semplice. La squadra lucana, reduce dalla semifinale playoff dello scorso campionato, rappresenta un avversario strutturato e ambizioso, come sottolineato anche da Mister Bricca alla vigilia del match ai microfoni di Amaranto Channel. “Sappiamo che ci aspetta una gara insidiosa. Il Potenza è una società solida e ha dimostrato di avere una squadra ben organizzata. Non conosciamo molto di loro, ma ci siamo concentrati al massimo durante la settimana”. Il tecnico amaranto ripone grande fiducia nel gruppo, composto da ragazzi seri e motivati, molti dei quali già abituati a giocare insieme nelle categorie giovanili. “Abbiamo un nucleo forte di classe 2008, che già due anni fa giocava compatto. Sono ragazzi nuovi, ma già affiatati. Si sono impegnati tanto, hanno lavorato bene e ora iniziano le partite vere. Per vincere serve sempre qualcosa in più, e speriamo di acquisirlo giorno dopo giorno”. Più che il risultato, per Bricca conta la crescita del collettivo, in un percorso che punta a formare non solo calciatori, ma giovani uomini. “Speriamo di fare bene, ma soprattutto di stare bene. Non solo per il risultato, ma per la crescita continua di questi ragazzi”.