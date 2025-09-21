“Equilibrio e compattezza, le nostre armi”

Appuntamento

in

casa

dei

Campioni

d’Italia

per

il

Pisa

Sporting

Club

che

domani

sera

(ore

20.45)

sarà

di

scena

a

Napoli

per

il

‘Monday

Night’

della

Serie

A

EniLive.

Un

match,

quello

del

“Maradona”,

sulla

carta

proibitivo

per

i

nerazzurri

che

partono

però

con

la

spinta

del

tecnico



Alberto

Gilardino

che

ha

così

anticipato

i

temi

principali

della

sfida

nella

consueta

conferenza

stampa

della

vigilia:

“Abbiamo

perso

Stengs

per

infortunio.

Ci

auguriamo

tutti

che

non

ci

siano

tempi

lunghi

se

non

lunghissimi,

ma

temo

che

l’infortunio

sia

stato

grave.

Ieri

non

si

è

allenato

Denoon

per

un

problema

che

però

ritengo

sia

risolvibile

in

ottica

partita.

Per

il

resto

sono

tutti

a

disposizione

per

cui

dovremo

valutare

con

attenzione

e,

sottolineo,

che

le

eventuali

scelte

che

farò

non

saranno

delle

bocciature,

ma

visioni

e

vedute

in

base

alla

strategia

della

gara

e

della

settimana

con

tre

partite

ravvicinate

che

ci

attende.

Equilibrio

e

compattezza

dovranno

essere

le

nostre

armi

ma

soprattutto

dovremo

giocare

con

la

voglia

di

confrontarci

con

squadre

e

palcoscenici

come

quelli

che

ci

troveremo

di

fronte“.

