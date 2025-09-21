“Equilibrio e compattezza, le nostre armi”

Appuntamento
in
casa
dei
Campioni
d’Italia
per
il
Pisa
Sporting
Club
che
domani
sera
(ore
20.45)
sarà
di
scena
a
Napoli
per
il
‘Monday
Night’
della
Serie
A
EniLive.
Un
match,
quello
del
“Maradona”,
sulla
carta
proibitivo
per
i
nerazzurri
che
partono
però
con
la
spinta
del
tecnico
Alberto
Gilardino
che
ha
così
anticipato
i
temi
principali
della
sfida
nella
consueta
conferenza
stampa
della
vigilia:
“Abbiamo
perso
Stengs
per
infortunio.
Ci
auguriamo
tutti
che
non
ci
siano
tempi
lunghi
se
non
lunghissimi,
ma
temo
che
l’infortunio
sia
stato
grave.
Ieri
non
si
è
allenato
Denoon
per
un
problema
che
però
ritengo
sia
risolvibile
in
ottica
partita.
Per
il
resto
sono
tutti
a
disposizione
per
cui
dovremo
valutare
con
attenzione
e,
sottolineo,
che
le
eventuali
scelte
che
farò
non
saranno
delle
bocciature,
ma
visioni
e
vedute
in
base
alla
strategia
della
gara
e
della
settimana
con
tre
partite
ravvicinate
che
ci
attende.
Equilibrio
e
compattezza
dovranno
essere
le
nostre
armi
ma
soprattutto
dovremo
giocare
con
la
voglia
di
confrontarci
con
squadre
e
palcoscenici
come
quelli
che
ci
troveremo
di
fronte“.
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
Non
perdetevi
i
contenuti
speciali
sui
Social
ufficiali
della
Società,
presenti
sulle
piattaforme
Facebook
(Pisa
Sporting
Club),
X
(@PisaSC)
e
Instagram
(pisasportingclub),
TikTok
(pisasportingclub)
e
Twitch
(PisaSportingClub)