Il post partita di Vis Pesaro-Pianese, Birindelli: “La squadra si è ben comportata. Pareggio giusto”

“È stata una partita vera, giocata con buona intensità da entrambe le squadre. Credo che, alla fine, il pareggio sia il risultato più giusto”. Così mister Alessandro Birindelli nel commentare lo 0-0 maturato tra i suoi ragazzi e la Vis Pesaro oggi pomeriggio al “Tonino Benelli” di Pesaro. Un pareggio, che allunga la striscia di risultati utili consecutivi a tre, e che il tecnico ha comunque definito giusto. Ad attirare l’attenzione, tuttavia, sono stati anche i singoli episodi. “Ci sono stati tanti episodi da rivedere, che hanno allungato sia il primo che il secondo tempo – ha spiegato Birindelli –. Non è mai facile fare certe chiamate: mi scuso perché a volte è complicato prendere decisioni in tempo reale. I ragazzi in campo percepiscono una cosa, poi le immagini ne mostrano un’altra, oppure non sempre riescono a chiarire al cento per cento l’episodio, perché gli strumenti che abbiamo non sono ancora così precisi come il VAR in Serie A”.

“Giocavamo in trasferta contro una squadra forte, con giocatori di grande qualità ed esperienza. Non volevamo concedere spazi tra le linee, dove loro sanno essere molto pericolosi – ha detto ancora il tecnico –, e devo dire che in fase di non possesso la mia squadra ha fatto davvero bene. Sicuramente dobbiamo migliorare nella gestione delle ripartenze dopo la riconquista, ma anche lì siamo stati pericolosi e abbiamo creato due o tre situazioni che potevano essere sfruttate meglio”. “Gestire una partita non è semplice, né per noi tra cambi e scelte tattiche, né per gli arbitri e gli assistenti – ha ancora aggiunto rispondendo alle domande dei presenti –. Anche loro possono sbagliare, come sbagliamo noi allenatori o i giocatori. Non mi sento di criticare nessuno: l’importante è che tutto venga fatto in buona fede, e sono convinto che sia così”.

“Se nell’ultima occasione Peli avesse segnato, sarebbe stata la ciliegina sulla torta – ha infine concluso l’allenatore amiatino –. Ci era capitato anche ad Ascoli, con Bellini, all’ultimo minuto. Ma io devo analizzare la partita a 360 gradi, e alla fine penso che il pareggio sia giusto”.