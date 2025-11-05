Una partita nel ricordo del Mister!

Quella
di
venerdì
sera
sarà
la
prima
sfida
ufficiale
in
Serie
A,
nella
storia,
per
Pisa
e
Cremonese;
due
nobili
provinciali
unite
dalla
grande
tradizione
calcistica
e
dal
ricordo
di
Gigi
Simoni,
un
tecnico
che
sulle
due
panchine
ha
scritto
la
storia
del
calcio
nerazzurro
e
grigiorosso.
Prima
del
match
che
aprirà
l’undicesima
giornata
della
Serie
A
EniLive
il
Pisa
Sporting
Club
e
l’US
Cremonese
ricorderanno
il
Mister
con
una
breve
cerimonia
direttamente
sul
terreno
di
gioco
proiettando
idealmente
le
due
squadre
verso
il
calcio
d’inizio
di
una
partita
che
sicuramente
avrebbe
riempito
d’orgoglio
Gigi
Simoni