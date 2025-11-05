Una partita nel ricordo del Mister!

Quella

di

venerdì

sera

sarà

la

prima

sfida

ufficiale

in

Serie

A,

nella

storia,

per

Pisa

e

Cremonese;

due

nobili

provinciali

unite

dalla

grande

tradizione

calcistica

e

dal

ricordo

di

Gigi

Simoni,

un

tecnico

che

sulle

due

panchine

ha

scritto

la

storia

del

calcio

nerazzurro

e

grigiorosso.

Prima

del

match

che

aprirà

l’undicesima

giornata

della

Serie

A

EniLive

il

Pisa

Sporting

Club

e

l’US

Cremonese

ricorderanno

il

Mister

con

una

breve

cerimonia

direttamente

sul

terreno

di

gioco

proiettando

idealmente

le

due

squadre

verso

il

calcio

d’inizio

di

una

partita

che

sicuramente

avrebbe

riempito

d’orgoglio

Gigi

Simoni