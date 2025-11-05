Youth League, la Fiorentina si ferma a un passo dalla rimonta

La viola sfiora l’impresa: 3-2 al Legia, ma passano i polacchi

Partiamo dalla fine. La Primavera viola vince, ma non riesce comunque a passare il turno visto il pesante passivo dell’andata.

Partenza veemente dei gigliati, con grandissima pressione sui polacchi ma al 12’ Kováčik da dentro l’area spara di mancino, la conclusione è deviata da Turnone, e trafigge Dolfi. I viola reagiscono subito con Trapani che insacca di sinistro nel sette, da un suggerimento di Kone sporcato della difesa. Al 32’ appoggio di Bertolini per Evangelista che scarica un missile con il destro e trafigge Bienduga, portando così i suoi in vantaggio.

Al 74’ il Legia trova il pareggio su calcio d’angolo: cross teso che sbatte sulla testa del neo entrato Maiorana, che sfortunatissimo segna l’autogol che permette ai polacchi di segnare il 2-2.

Nel finale di partita, Maiorana, con un guizzo da attaccante vero, mette il piede sul rinvio di Bienduga, trovando così il gol del 3-2 finale.

Rimane una grandissima prova dei giovani viola, che hanno visto un sacco di episodi a sfavore nel doppio confronto con i polacchi, che passano il turno grazie alla loro cinicità, segnando complessivamente 6 gol in pratica sullo stesso numero di occasioni fra andata e ritorno.

Le formazioni via acffiorentina.com

FORMAZIONE FIORENTINA:

Dolfi, Trapani, Kospo, Turnone, Evangelista, Keita, Bonanno, Kone, Angiolini, Bertolini, Braschi

A DISPOSIZIONE: Mazzi, Colaciuri, Sturli, Batignani, Atzeni, Melai, Cianciulli, Mazzeo, Maiorana

Allenatore: Marco Capparella

FORMAZIONE LEGIA VARSAVIA: Bienduga, Leszczyński, Lauryn, Kosiorek, Foks, Mikanovich, Ruszkiewicz, Mozie, Kováčik, Mizera, Pchełka

A DISPOSIZIONE: Kassynowicz, Kwiatkowski, Foks, Pollok, White, Wyganowski, Przybyłko, Piasta, Kniat

Allenatore: Patryk Seppelt-Górajewski