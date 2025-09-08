“Finalmente potrò dare una mano ai miei compagni”

Il
rientro
in
gruppo,
il
ritorno
in
campo
nell’amichevole
di
Pistoia
e
poi
il
debutto
nel
Campionato
di
Serie
A
EniLive
con
la
maglia
nerazzurra.
Una
girandola
di
emozioni
che
Mehdi
Leris
ha
raccontato
ai
giornalisti
presenti
nella
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena:
“I
mesi
lontano
dal
campo
sono
stati
lunghi
e
difficili,
ma
fa
parte
della
vita
di
un
professionista
affrontarli
con
il
massimo
impegno
e
con
la
determinazione
di
tornare
al
più
presto
a
dare
una
mano
ai
compagni.
Adesso
sono
tornato
e
sono
pronto
a
mettermi
a
disposizione
della
squadra
e
del
tecnico
con
l’obiettivo
principale
di
trovare
prima
possibile
la
migliore
condizione.
Siamo
un
gruppo
solido
che
ha
tanta
voglia
di
crescere
e
migliorare
e
lo
dimostreremo
a
partire
dalla
gara
con
l’Udinese;
giocheremo
di
nuovo
davanti
al
nostro
pubblico
e
sarà
molto
importante
per
noi“.
