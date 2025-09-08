“Finalmente potrò dare una mano ai miei compagni”

Il

rientro

in

gruppo,

il

ritorno

in

campo

nell’amichevole

di

Pistoia

e

poi

il

debutto

nel

Campionato

di

Serie

A

EniLive

con

la

maglia

nerazzurra.

Una

girandola

di

emozioni

che



Mehdi

Leris

ha

raccontato

ai

giornalisti

presenti

nella

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena:

“I

mesi

lontano

dal

campo

sono

stati

lunghi

e

difficili,

ma

fa

parte

della

vita

di

un

professionista

affrontarli

con

il

massimo

impegno

e

con

la

determinazione

di

tornare

al

più

presto

a

dare

una

mano

ai

compagni.

Adesso

sono

tornato

e

sono

pronto

a

mettermi

a

disposizione

della

squadra

e

del

tecnico

con

l’obiettivo

principale

di

trovare

prima

possibile

la

migliore

condizione.

Siamo

un

gruppo

solido

che

ha

tanta

voglia

di

crescere

e

migliorare

e

lo

dimostreremo

a

partire

dalla

gara

con

l’Udinese;

giocheremo

di

nuovo

davanti

al

nostro

pubblico

e

sarà

molto

importante

per

noi“.

