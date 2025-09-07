“La salvezza è il primo obiettivo di tutti noi”

Da
poche
settimane
è
diventato
a
tutti
gli
effetti
un
calciatore
del
Pisa
Sporting
Club.
E
con
la
maglia
nerazzurra
ha
già
duellato,
senza
alcun
timore
reverenziale,
con
le
difese
di
Atalanta
e
Roma.
Henrik
Meister
ha
raccontato
così
questa
sua
prima
esperienza
nella
Serie
A
EniLive
ai
giornalisti
presenti
nella
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena:
“Sono
contento
di
essere
rimasto
qui
e
della
scelta
della
Società
di
puntare
su
di
me;
qui
a
Pisa
si
sta
bene,
la
gente
ci
è
sempre
vicina
e
i
tifosi
sono
fantastici
per
cui
sono
certo
che
questa
rappresenti
un’esperienza
molto
positiva.
Il
nostro
è
stato
un
buon
inizio
di
stagione
e
forse
avremmo
meritato
anche
qualcosa
di
più;
personalmente
mi
trovo
molto
bene
con
il
tecnico
Gilardino,
perché
il
suo
modo
di
giocare
è
perfetto
per
le
mie
caratteristiche.
Obiettivi?
La
squadra
viene
sempre
prima
di
tutto
e
vogliamo
raggiungere
la
salvezza;
ottenuta
quella
anche
il
mio
obiettivo
personale
sarà
raggiunto“.
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
Non
perdetevi
i
contenuti
speciali
sui
Social
ufficiali
della
Società,
presenti
sulle
piattaforme
Facebook
(Pisa
Sporting
Club),
X
(@PisaSC)
e
Instagram
(pisasportingclub),
TikTok
(pisasportingclub)
e
Twitch
(PisaSportingClub)