“La salvezza è il primo obiettivo di tutti noi”

Da

poche

settimane

è

diventato

a

tutti

gli

effetti

un

calciatore

del

Pisa

Sporting

Club.

E

con

la

maglia

nerazzurra

ha

già

duellato,

senza

alcun

timore

reverenziale,

con

le

difese

di

Atalanta

e

Roma.



Henrik

Meister

ha

raccontato

così

questa

sua

prima

esperienza

nella

Serie

A

EniLive

ai

giornalisti

presenti

nella

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena:

“Sono

contento

di

essere

rimasto

qui

e

della

scelta

della

Società

di

puntare

su

di

me;

qui

a

Pisa

si

sta

bene,

la

gente

ci

è

sempre

vicina

e

i

tifosi

sono

fantastici

per

cui

sono

certo

che

questa

rappresenti

un’esperienza

molto

positiva.

Il

nostro

è

stato

un

buon

inizio

di

stagione

e

forse

avremmo

meritato

anche

qualcosa

di

più;

personalmente

mi

trovo

molto

bene

con

il

tecnico

Gilardino,

perché

il

suo

modo

di

giocare

è

perfetto

per

le

mie

caratteristiche.

Obiettivi?

La

squadra

viene

sempre

prima

di

tutto

e

vogliamo

raggiungere

la

salvezza;

ottenuta

quella

anche

il

mio

obiettivo

personale

sarà

raggiunto“.

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

Non

perdetevi

i

contenuti

speciali

sui

Social

ufficiali

della

Società,

presenti

sulle

piattaforme

Facebook

(Pisa

Sporting

Club),

X

(@PisaSC)

e

Instagram

(pisasportingclub),

TikTok

(pisasportingclub)

e

Twitch

(PisaSportingClub)