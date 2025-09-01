Giovanni Bonfanti è del Pisa!

Pisa
Sporting
Club
è
lieto
di
annunciare
l’esito
positivo
della
trattativa
con
la
Società
Atalanta
Bergamasca
Calcio
per
l’acquisizione
a
titolo
temporaneo
(con
opzione
e
obbligo
al
verificarsi
di
determinate
condizioni)
del
diritto
alle
prestazioni
sportive
del
calciatore
Giovanni
Bonfanti,
che
da
oggi
torna
ad
indossare
i
nostri
Gloriosi
colori.
Il
difensore
classe
2003
è
stato,
infatti,
tra
i
protagonisti
della
cavalcata
vincente
del
Pisa
Sporting
Club
nello
scorso
campionato
di
serie
B.
Pochi
mesi
dopo
è
di
nuovo
sotto
la
Torre
Pendente
pronto
a
difendere
i
nostri
colori
Bentornato!