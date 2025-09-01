Pisa

Sporting

Club

comunica

di

aver

risolto

consensualmente

il

rapporto

contrattuale

in

essere

con

i

calciatori

Adrian

Rus

e

Mattia

Leoncini.

Ad

Adrian

e

Mattia

il

nostro

ringraziamento

per

il

contributo

umano

e

professionale

e

i

migliori

auspici

per

il

prosieguo

delle

rispettive

carriere.