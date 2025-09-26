Report Sanitario: Calvin Stengs

Il
Pisa
Sporting
Club
comunica
che
il
calciatore
Calvin
Stengs
è
stato
sottoposto
all’Hospital
Pihlajalinna
di
Turku,
in
Finlandia,
ad
intervento
chirurgico
eseguito
dal
Professor
Lasse
Lempainen
e
dalla
sua
equipe.
Al
termine
del
ciclo
di
controlli
strumentali
l’intervento
si
è
reso
necessario
per
il
distacco
completo
dall’osso
del
tendine
del
lungo
adduttore
sinistro,
che
è
stato
reinserito.
Il
Professor
Lempainen
si
è
detto
soddisfatto
della
riuscita
dell’intervento.
Già
avviato
il
percorso
fisioterapico
durante
il
quale
saranno
valutati
i
tempi
per
il
recupero agonistico.