Report Sanitario: Calvin Stengs

Il

Pisa

Sporting

Club

comunica

che

il

calciatore

Calvin

Stengs

è

stato

sottoposto

all’Hospital

Pihlajalinna

di

Turku,

in

Finlandia,

ad

intervento

chirurgico

eseguito

dal

Professor

Lasse

Lempainen

e

dalla

sua

equipe.

Al

termine

del

ciclo

di

controlli

strumentali

l’intervento

si

è

reso

necessario

per

il

distacco

completo

dall’osso

del

tendine

del

lungo

adduttore

sinistro,

che

è

stato

reinserito.

Il

Professor

Lempainen

si

è

detto

soddisfatto

della

riuscita

dell’intervento.

Già

avviato

il

percorso

fisioterapico

durante

il

quale

saranno

valutati

i

tempi

per

il

recupero agonistico.