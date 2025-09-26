La Pianese al Curi per mantenere l’imbattibilità esterna. Birindelli: “Fondamentale affrontare la sfida senza snaturarci”

Il tecnico ha presentato la sfida di domani in Umbria: “Perugia squadra costruita per stare tra le prime”

Mantenere l’imbattibilità lontano dal Comunale: è questo l’obiettivo della Pianese, attesa domani, sabato 27 settembre, al “Renato Curi” per la sfida contro il Perugia, valida per la settima giornata di campionato. Un compito tutt’altro che semplice, considerando che il Grifone è una squadra costruita per le zone alte della classifica e che arriva a questa partita con grande voglia di riscatto dopo tre sconfitte consecutive. I precedenti più recenti sono in perfetto equilibrio: nella passata stagione entrambe le sfide terminarono in parità, con un pirotecnico 3-3 all’andata e un 1-1 in Umbria al ritorno. Guardando a sfide ancora più risalenti, si torna alla stagione 2010/11 quando gli amiatini espugnarono il Curi 0-1 e con lo stesso risultato si impose la squadra perugina a Piancastagnaio. Ad arbitrare l’incontro sarà Mattia Maresca di Napoli, accompagnato da Francesco Raccanello (Viterbo) e Alessandro Ceci (Frosinone). Il IV ufficiale designato è Erminio Cerbasi di Arezzo, mentre l’operatore FVS sarà Matteo Lauri di Gubbio. Il calcio di inizio è fissato per le 17.30. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Sky Sport 252.

A presentare la sfida per i bianconeri è stato mister Alessandro Birindelli, che ha esordito così: “Dopo le reazioni a caldo, la squadra è stata brava a cancellare l’amarezza e a concentrarsi su quello che è successo nei cento minuti di gioco. Prima dell’espulsione avevamo fatto un’ottima partita, come l’avevamo preparata, ripartendo bene e creando occasioni anche per andare sul 3-0. Poi ci sono stati episodi che ci hanno penalizzato, ma io devo guardare soprattutto alla prestazione, senza soffermarmi troppo sulle decisioni esterne. Sbagliamo tutti: ora pensiamo solo alla gara di domani, che per noi e per il Perugia sarà molto importante”.

“La squalifica di quattro giornate a Luca Ercolani è pesantissima – ha proseguito poi il tecnico, rispondendo alle domande dei presenti –. Dopo la partita ha raccontato di aver avuto una normale chiacchierata con l’arbitro per spiegarsi su quel piccolo tocco che è stato interpretato come mancanza di rispetto. Non c’è stato nessun gesto aggressivo, quindi la decisione ci è sembrata eccessiva. La società ha fatto ricorso e aspettiamo l’esito. Per quanto riguarda gli indisponibili, oltre a Ercolani, Vigiani e Amey non ci sono altre assenze, anche se alcune situazioni sono monitorate: vedremo dopo l’allenamento di oggi”.

“La partita col Perugia sarà complicata. È una squadra costruita per stare tra le prime cinque o sei del campionato, con una rosa di livello che fino a poco fa si poteva permettere di lasciare fuori giocatori importanti – conclude Birindelli –. Dopo il cambio di allenatore hanno già dato segnali positivi, basti pensare al primo tempo contro la Sambenedettese, e domani vorranno fare bene davanti al loro pubblico. Per noi sarà fondamentale giocare secondo le nostre caratteristiche, sia in fase di possesso che di non possesso”.

L’articolo La Pianese al Curi per mantenere l’imbattibilità esterna. Birindelli: “Fondamentale affrontare la sfida senza snaturarci” proviene da U.S. Pianese.