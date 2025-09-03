Lorran è del Pisa!

Pisa
Sporting
Club
è
lieto
di
annunciare
il
buon
esito
del
deposito
della
documentazione
relativa
all’acquisizione
a
titolo
temporaneo
(con
opzione)
dal
Cr
Flamengo
(Brasile)
del
diritto
alle
prestazioni
sportive
del
calciatore
Lorran
Lucas
Pereira
de
Sousa,
che
da
oggi
indosserà
i
nostri
Gloriosi
colori.
Attaccante
classe
2006,
nazionalità
brasilian,
Lorran
è
cresciuto
calcisticamente
nel
Flamengo,
Società
con
cui
ha
vinto
una
Copa
Libertadores
Under
20,
una
Intercontinentale
Under
20
e
con
cui
ha
debuttato
giovanissimo
nel
Brasileirao
collezionando
19
presenze
(1
gol
e
1
assist).
Considerato
uno
dei
migliori
talenti
emergenti
del
Brasile,
Lorran
ha
vestito
le
maglie
di
tutte
le
nazionali
giovanili
Verdeoro
conquistando
anche
la
Copa
America
Under
17.
Da
oggi
la
sua
maglia
sarà
Nerazzurra!
Benvenuto!