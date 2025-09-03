Lorran è del Pisa!

Pisa

Sporting

Club

è

lieto

di

annunciare

il

buon

esito

del

deposito

della

documentazione

relativa

all’acquisizione

a

titolo

temporaneo

(con

opzione)

dal

Cr

Flamengo

(Brasile)

del

diritto

alle

prestazioni

sportive

del

calciatore

Lorran

Lucas

Pereira

de

Sousa,

che

da

oggi

indosserà

i

nostri

Gloriosi

colori.

Attaccante

classe

2006,

nazionalità

brasilian,

Lorran

è

cresciuto

calcisticamente

nel

Flamengo,

Società

con

cui

ha

vinto

una

Copa

Libertadores

Under

20,

una

Intercontinentale

Under

20

e

con

cui

ha

debuttato

giovanissimo

nel

Brasileirao

collezionando

19

presenze

(1

gol

e

1

assist).

Considerato

uno

dei

migliori

talenti

emergenti

del

Brasile,

Lorran

ha

vestito

le

maglie

di

tutte

le

nazionali

giovanili

Verdeoro

conquistando

anche

la

Copa

America

Under

17.

Da

oggi

la

sua

maglia

sarà

Nerazzurra!

Benvenuto!