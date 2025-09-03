Andrea Bricca: “Un gruppo ricettivo, voglioso di crescere. Ora vogliamo scoprire il nuovo campionato”

AREZZO – La Primavera amaranto ha iniziato il percorso di preparazione in vista dell’esordio nel nuovo campionato, previsto per sabato 20 settembre. La rosa, composta in prevalenza da ragazzi classe 2008, con alcuni elementi del 2007, è al lavoro da diversi giorni sotto la guida del tecnico Andrea Bricca, che ha tracciato un primo bilancio ai microfoni di Amaranto channel. “Abbiamo già disputato un’amichevole sabato scorso, ne giocheremo un’altra domani e poi quella pre-campionato – ha spiegato Bricca –. Stiamo preparando l’esordio con grande curiosità e voglia di ripartire.”

Il gruppo si affaccia a una nuova categoria, con tutte le sfide che comporta, sia tecniche che ambientali.

“È una squadra che ha valori importanti – ha sottolineato il tecnico – soprattutto dal punto di vista dell’ascolto. I ragazzi recepiscono subito ciò che viene loro chiesto, sia sul piano tecnico che caratteriale. A volte riescono a metterlo in pratica, altre meno, ma è normale: il percorso è appena iniziato”.

La stagione si preannuncia impegnativa, anche per le trasferte in campi storicamente “caldi”, soprattutto al Sud.

“Dovremo crescere sotto l’aspetto della determinazione – ha aggiunto Bricca – perché giocare a calcio non è facile e non è per tutti. Non parlo di sacrificio, perché il calcio è divertimento, ma serve tanto impegno. E per provare a vincere bisogna fare qualcosa in più”.

Il lavoro quotidiano, intanto, prosegue con intensità.

“Dal punto di vista fisico si vede che sono ragazzi abituati a lavorare. Ora dobbiamo migliorare nella voglia di ottenere le cose, nel desiderio di crescere. Ma sono giovani, hanno 17 anni, e il tempo è dalla loro parte”.