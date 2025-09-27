Primavera 2. Pescara-Pisa 1-1

PESCARA.
Profeta,
Marrone
(67′
Servalli),
Landolfi,
Cristian,
Valori,
Thelen,
D’Arcangelo
(87′
Cardilli),
D’Errico
(76′
Bonetto),
Sculli
(46′
Sculli),
Berardi,
Shehaj
(76′
Lettieri).
A
disposizione.
D’Oronzo,
Bosi,
Rossi,
Muzi,
Cioffi,
Di
Pierdomenico,
Massini.
Allenatore
Stella.
PISA.
Luppichini,
Bendinelli,
Mazzantini
(76′
Lenzoni),
Malfatti,
Bacciardi,
Casarosa,
Vivace
(88′
Checcacci),
Battistella
(88′
Landucci),
Tosi,
Bettazzi
(69′
Cenerini),
Ribechini
(69′
Barsacchi).
A
disposizione.
Raigi,
Guizzo,
Bernardino,
Minisini,
Menicucci,
Tuon,
Novak.
Allenatore
Innocenti.
Arbitro.
Niko
Pellegrino
di
Teramo.
Assistenti.
Sparapano-D’Aniello.
Reti.
67′
D’Arcangelo,
74′
Cenerini.
Note.
Ammoniti
Shehaj,
Casarosa.
Recupero
1′
pt;
4′
st