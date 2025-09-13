Primavera 2: Spezia-Pisa 1-2

SPEZIA.
Guidi,
Niccolai,
Fantinati
(59′
Cassano),
Lorenzelli,
Martinelli,
Banti
(83′
Vignali),
Insignito,
Marchini
(83′
Vannucci),
Conte,
Lontani
(78′
Del
Sante),
Ferrazza
(78′
Amato).
A
disposizione.
Altemura,
Baldetti,
Schembre,
Bruni,
Rapalini,
Vicari,
Climi.
Allenatore
Terzi.
PISA.
Vukovic,
Bendinelli
(83′
Lenzoni),
Bacciardi
(64′
Mazzantini),
Malfatti,
Mbambi,
Casarosa,
Vivace
(83′
Ribechini)
,
Battistella,
Tosi,
Bettazzi
(64′
Cenerini),
Buffon.
A
disposizione.
Luppichini,
Raigi,
Checcacci,
Landucci,
Menicucci,
Tuon,
Barsacchi,
Novak.
Allenatore
Innocenti.
Arbitro.
Paolo
Isoardi
di
Cuneo.
Assistenti.
Muca-Marra
Reti.
11′
Mbambi,
24′
Conte,
25′
Bacciardi.
Note.
Ammoniti
Insignito,
Marchini,
Vignali,
Vivace,
Buffon.
Recupero
1′
pt;
5′
st.