“Sono felice di essere tornato a Pisa”

La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

primo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti



Giovanni

Bonfanti:

“Per

me

è

un

ritorno

ad

un

passato

molto

recente,

praticamente

è

stato

come

non

essersi

mai

tolti

di

dosso

questa

maglia:

sono

felice

e

molto

motivato

per

questa

nuova

avventura

a

Pisa.

Sto

utilizzando

questi

giorni

per

entrare

al

meglio

nei

nuovi

meccanismi

nei

principi

tattici

del

tecnico

GIlardino:

in

linea

generale

sono

vicini

a

quelli

che

abbiamo

espresso

nello

scorso

campionato

e

questo,

sicuramente,

ci

sarà

d’aiuto”

