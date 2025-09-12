“Sono felice di essere tornato a Pisa”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
primo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
Giovanni
Bonfanti:
“Per
me
è
un
ritorno
ad
un
passato
molto
recente,
praticamente
è
stato
come
non
essersi
mai
tolti
di
dosso
questa
maglia:
sono
felice
e
molto
motivato
per
questa
nuova
avventura
a
Pisa.
Sto
utilizzando
questi
giorni
per
entrare
al
meglio
nei
nuovi
meccanismi
nei
principi
tattici
del
tecnico
GIlardino:
in
linea
generale
sono
vicini
a
quelli
che
abbiamo
espresso
nello
scorso
campionato
e
questo,
sicuramente,
ci
sarà
d’aiuto”
