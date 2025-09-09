“Un mix di esperienza e prospettiva”

La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

primo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti

il

Direttore

Sportivo

nerazzurro



Davide

Vaira

che

ha

introdotto

i

protagonisti

della

giornata

dedicata

agli

organi

della

comunicazione:

“Abbiamo

chiuso

il

mercato

con

16

operazioni

in

entrata

e

31

in

uscita,

adesso

la

parola

passa

al

campo.

Abbiamo

inserito

calciatori

di

grande

esperienza

e

calciatori

dal

potenziale

importante

da

sviluppare,

dando

continuità

a

un

gruppo

storico

e

vincente;

tutto

questo

mantenendo

sempre

la

nostra

filosofia

di

lavoro

e

la

nostra

linea“.

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

