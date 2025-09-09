“Un mix di esperienza e prospettiva”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
primo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
il
Direttore
Sportivo
nerazzurro
Davide
Vaira
che
ha
introdotto
i
protagonisti
della
giornata
dedicata
agli
organi
della
comunicazione:
“Abbiamo
chiuso
il
mercato
con
16
operazioni
in
entrata
e
31
in
uscita,
adesso
la
parola
passa
al
campo.
Abbiamo
inserito
calciatori
di
grande
esperienza
e
calciatori
dal
potenziale
importante
da
sviluppare,
dando
continuità
a
un
gruppo
storico
e
vincente;
tutto
questo
mantenendo
sempre
la
nostra
filosofia
di
lavoro
e
la
nostra
linea“.
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
