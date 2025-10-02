Academy, le gare del weekend

La

Primavera

del

Pisa

Sporting

Club

aprirà

il

lungo

weekend

delle

giovanili

nerazzurre

affrontando

domani

(venerdì)

il

Crotone

al

“Pagni”

di

Peccioli

che

il

giorno

successivo

ospiterà

anche

Under

16

e

Under

15

chiamate

entrambe

a

sfidare

i

pari

età

del

Bologna.

Trasferta

a

Cesena

per

gli

Under

17

mentre

Under

14

e

Under

13

saranno

attesi

dal

doppio

confronto

con

l’Arezzo.



Campionato

PRIMAVERA

2

Pisa-Crotone

(venerdì,

ore

11.00)

Stadio

“Pagni”,

via

XXV

Aprile,

Peccioli



Campionato

UNDER

17

Cesena-Pisa

(domenica,

ore

11.00)

Campo

“Romagna

Centro”,

via

Calcinaro

1165,

Cesena



Campionato

UNDER

16

Pisa-Bologna

(sabato,

ore

16.30)

Stadio

“Pagni”,

via

XXV

Aprile,

Peccioli



Campionato

UNDER

15

Pisa-Bologna

(sabato,

ore

14.30)

Stadio

“Pagni”,

via

XXV

Aprile,

Peccioli



Campionato

UNDER

14

Pisa-Arezzo

(domenica,

ore

11.00)

Stadio

“Corsi”,

via

Di

Vittorio,

Calcinaia



Campionato

UNDER

13

Pisa-Arezzo

(domenica,

ore

11.00)

Cus

Pisa,

via

Chiarugi

5,

Pisa

In

campo

femminile

sfida

casalinga

per

le

Juniores

che

ospiteranno

la

Rinascita

Doccia;

stessa

sfida,

ma

a

campi

invertiti,

anche

nella

categoria

Under

17

mentre

le

Under

15

ospiteranno

la

Galcianese.



Campionato

JUNIORES

Pisa-Rinascita

Doccia

(sabato,

ore

15.00)

Campo

“Scirea”,

via

De

Amicis,

Arena

Metato



Campionato

UNDER

17

Rinascita

Doccia-Pisa

(domenica,

ore

16.30)

Campo

“Biagiotti”,

via

XX

Settembre

240,

Sesto

Fiorentino



Campionato

UNDER

15

Pisa-Galcianese

(domenica,

ore

10.00)

Campo

“Scirea”,

via

De

Amicis,

Arena

Metato