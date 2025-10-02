Academy, le gare del weekend

La
Primavera
del
Pisa
Sporting
Club
aprirà
il
lungo
weekend
delle
giovanili
nerazzurre
affrontando
domani
(venerdì)
il
Crotone
al
“Pagni”
di
Peccioli
che
il
giorno
successivo
ospiterà
anche
Under
16
e
Under
15
chiamate
entrambe
a
sfidare
i
pari
età
del
Bologna.
Trasferta
a
Cesena
per
gli
Under
17
mentre
Under
14
e
Under
13
saranno
attesi
dal
doppio
confronto
con
l’Arezzo.
Campionato
PRIMAVERA
2
Pisa-Crotone
(venerdì,
ore
11.00)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile,
Peccioli
Campionato
UNDER
17
Cesena-Pisa
(domenica,
ore
11.00)
Campo
“Romagna
Centro”,
via
Calcinaro
1165,
Cesena
Campionato
UNDER
16
Pisa-Bologna
(sabato,
ore
16.30)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile,
Peccioli
Campionato
UNDER
15
Pisa-Bologna
(sabato,
ore
14.30)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile,
Peccioli
Campionato
UNDER
14
Pisa-Arezzo
(domenica,
ore
11.00)
Stadio
“Corsi”,
via
Di
Vittorio,
Calcinaia
Campionato
UNDER
13
Pisa-Arezzo
(domenica,
ore
11.00)
Cus
Pisa,
via
Chiarugi
5,
Pisa
In
campo
femminile
sfida
casalinga
per
le
Juniores
che
ospiteranno
la
Rinascita
Doccia;
stessa
sfida,
ma
a
campi
invertiti,
anche
nella
categoria
Under
17
mentre
le
Under
15
ospiteranno
la
Galcianese.
Campionato
JUNIORES
Pisa-Rinascita
Doccia
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato
Campionato
UNDER
17
Rinascita
Doccia-Pisa
(domenica,
ore
16.30)
Campo
“Biagiotti”,
via
XX
Settembre
240,
Sesto
Fiorentino
Campionato
UNDER
15
Pisa-Galcianese
(domenica,
ore
10.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato