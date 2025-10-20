Caccia al Tesoro, in palio il Third Kit!

Conosci
la
storia,
la
tradizione
e
i
luoghi
iconici
della
nostra
città?
Allora
hai
tutto
per
poter
partecipare
al
nostro
contest
dedicato
alla
Terza
Maglia
Ufficiale.
Una
speciale
“Caccia
al
Tesoro”
che
permetterà
ai
3
più
abili
e
veloci
cacciatori
di
vincere
una
delle
maglie
più
esclusive
e
fashion
della
nostra
storia.
Le
3
maglie
in
palio
saranno
regalate
al
primo
che
troverà
il
nostro
Logo
Storico
nascosto
in
3
differenti
luoghi
della
città
da
scoprire
risolvendo
altrettanti
indovinelli.
Gli
indovinelli
verranno
pubblicati
nelle
nostre
Stories
domani,
martedì
21
ottobre,
agli
orari
sotto
riportati.
Da
quel
momento
la
caccia
al
tesoro
prenderà
il
via!
Non
appena
il
logo
nascosto
verrà
trovato
la
caccia
avrà
termine.
Il
tempo
a
disposizione
per
ogni
luogo
sarà
di
90
minuti.
1°
Luogo.
Ore
13.00
(fine
ore
14.30)
2°
Luogo.
Ore
15.00
(fine
ore
16.30)
3°
Luogo.
Ore
17.00
(fine
ore
18.30)
NB.
II
vincitore
della
caccia
in
un
luogo
non
potrà
prendere
parte
alle
cacce
nei
luoghi
successivi.