“Continuità, voglia e determinazione”

Il

Pisa

Sporting

Club

si

prepara

ad

affrontare

il

Bologna

(domenica,

ore

15.00)

nella

gara

che

precederà

la

seconda

sosta

internazionale

del

Campionato

Serie

A

EniLive.

Un

match

difficile

contro

una

delle

protagoniste

del

campionato

che

il

tecnico

nerazzurro



Alberto

Gilardino

ha

così

introdotto

nell’abituale

incontro

con

la

stampa

della

vigilia:

“Sarà

fondamentale

il

nostro

atteggiamento,

la

nostra

ricerca

di

continuità

con

le

ultime

prestazioni

e

lo

spirito

che

metteremo

in

campo;

la

prestazione

dipenderà

dalla

voglia

di

sacrificarsi,

dalla

determinazione

e

la

concretezza.

Affrontiamo

un

Bologna

di

cui

conosciamo

le

armi

migliori;

sono

aggressivi,

forti

sulle

seconde

palle

e

hanno

calciatori

bravi

ad

attaccare

la

profondità

e

a

manovrare

spalle

alla

porta.

Ci

mancheranno

sicuramente

Esteves,

Stengs,

Denoon

e

Aebischer;

per

sostituire

quest’ultimo

ho

diverse

alternative

perché

quel

ruolo

Marin

l’ha

già

fatto,

Hojholt

può

farlo

e

anche

Vural

potrà

arrivare

a

farlo.

Dopo

la

Fiorentina

ho

detto

ai

ragazzi

che

ci

manca

ancora

un

1%

per

arrivare

ad

ottenere

quello

che

vogliamo

e

possiamo

ottenerlo

soltanto

lavorando

sui

dettagli“.

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

Non

perdetevi

i

contenuti

speciali

sui

Social

ufficiali

della

Società,

presenti

sulle

piattaforme

Facebook

(Pisa

Sporting

Club),

X

(@PisaSC)

e

Instagram

(pisasportingclub),

TikTok

(pisasportingclub)

e

Twitch

(PisaSportingClub)