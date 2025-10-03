“Continuità, voglia e determinazione”

Il
Pisa
Sporting
Club
si
prepara
ad
affrontare
il
Bologna
(domenica,
ore
15.00)
nella
gara
che
precederà
la
seconda
sosta
internazionale
del
Campionato
Serie
A
EniLive.
Un
match
difficile
contro
una
delle
protagoniste
del
campionato
che
il
tecnico
nerazzurro
Alberto
Gilardino
ha
così
introdotto
nell’abituale
incontro
con
la
stampa
della
vigilia:
“Sarà
fondamentale
il
nostro
atteggiamento,
la
nostra
ricerca
di
continuità
con
le
ultime
prestazioni
e
lo
spirito
che
metteremo
in
campo;
la
prestazione
dipenderà
dalla
voglia
di
sacrificarsi,
dalla
determinazione
e
la
concretezza.
Affrontiamo
un
Bologna
di
cui
conosciamo
le
armi
migliori;
sono
aggressivi,
forti
sulle
seconde
palle
e
hanno
calciatori
bravi
ad
attaccare
la
profondità
e
a
manovrare
spalle
alla
porta.
Ci
mancheranno
sicuramente
Esteves,
Stengs,
Denoon
e
Aebischer;
per
sostituire
quest’ultimo
ho
diverse
alternative
perché
quel
ruolo
Marin
l’ha
già
fatto,
Hojholt
può
farlo
e
anche
Vural
potrà
arrivare
a
farlo.
Dopo
la
Fiorentina
ho
detto
ai
ragazzi
che
ci
manca
ancora
un
1%
per
arrivare
ad
ottenere
quello
che
vogliamo
e
possiamo
ottenerlo
soltanto
lavorando
sui
dettagli“.
