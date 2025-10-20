La Primavera resta al comando

La
squadra
Primavera
del
Pisa
Sporting
Club
sfiora
il
colpaccio
a
Bari
ma
resta
comunque
in
vetta
alla
classifica
del
girone
B
del
campionato
di
categoria,
in
coabitazione
con
Empoli,
Pescara
e
Monopoli.
In
campo
maschile,
nei
risultati
del
weekend,
spiccano
i
successi
di
Under
14
e
Under
13
contro
il
Pontedera
e,
ovviamente,
degli
Under
16
nella
sfida
con
lo
Spezia.
In
campo
femminile
ampie
vittorie
per
Juniores,
Under
17
e
Under
15
Settore
Maschile
PRIMAVERA
2.
Bari-Pisa
1-1
UNDER
17.
Spezia-Pisa
4-1
UNDER
16.
Pisa-Spezia
1-0
UNDER
15.
Pisa-Spezia
0-0
UNDER
14.
Pisa-Pontedera
3-0
UNDER
13.
Pisa-Pontedera
3-0
Settore
Femminile
JUNIORES.
Pisa-Pontedera
6-0
UNDER
17.
Bellaria-Pisa
0-4
UNDER
15.
Pisa-Rinascita
Doccia
8-2