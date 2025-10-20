La Primavera resta al comando

La

squadra

Primavera

del

Pisa

Sporting

Club

sfiora

il

colpaccio

a

Bari

ma

resta

comunque

in

vetta

alla

classifica

del

girone

B

del

campionato

di

categoria,

in

coabitazione

con

Empoli,

Pescara

e

Monopoli.

In

campo

maschile,

nei

risultati

del

weekend,

spiccano

i

successi

di

Under

14

e

Under

13

contro

il

Pontedera

e,

ovviamente,

degli

Under

16

nella

sfida

con

lo

Spezia.

In

campo

femminile

ampie

vittorie

per

Juniores,

Under

17

e

Under

15





Settore

Maschile



PRIMAVERA

2.

Bari-Pisa

1-1



UNDER

17.

Spezia-Pisa

4-1



UNDER

16.

Pisa-Spezia

1-0



UNDER

15.

Pisa-Spezia

0-0



UNDER

14.

Pisa-Pontedera

3-0



UNDER

13.

Pisa-Pontedera

3-0





Settore

Femminile

JUNIORES.

Pisa-Pontedera

6-0



UNDER

17.

Bellaria-Pisa

0-4



UNDER

15.

Pisa-Rinascita

Doccia

8-2