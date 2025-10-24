Milan-Pisa (ore 20.45)

8°
Giornata
Calcio
d’inizio.
Ore
20.45
Stadio.
Giuseppe
Meazza
Arbitro.
Luca
Zufferli
di
Udine.
Assistenti.
Rossi-Mastrodonato.
4°
Ufficiale.
Collu.
Var.
Gariglio.
Avar.
Doveri.
Squalificati.
Nessuno
Diffidati.
Nessuno
Qui
potrai
seguire
in
diretta
i
Nerazzurri!
–
Sky
Sport
–
Dazn
–
Radio
Rai
(88.5
fm)
Sui
nostri
canali
ufficiali
aggiornamenti
live,
immagini
ed
interviste
postgara!
Facebook.
Pisa
Sporting
Club
X.
@PisaSC
Instagram.
Pisasportingclub
TikTok.
Pisasportingclub
Twitch.
PisaSportingClub
Youtube.
Pisa
Sporting
Club