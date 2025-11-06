“Fuoco dentro e tanto cuore”

La

gara

con

la

Cremonese,

in

programma

domani

(ore

20.45)

alla

Cetilar

Arena,

chiuderà

un

mini-ciclo

che

ha

visto

il

Pisa

Sporting

Club

impegnato

in

quattro

gare

ufficiali

racchiuse

in

due

settimane.

Il

match

con

i

grigiorossi,

che

aprirà

l’undicesima

giornata

della

Serie

A

EniLive,

proietterà

inoltre

i

nerazzurri

verso

l’ultima

sosta

internazionale

dell’anno

solare.

Non

sono

mancati,

dunque,

i

temi

sul

tavolo

della

consueta

conferenza

stampa

pregara

del

tecnico



Alberto

Gilardino:

“La

squadra

sta

bene

e

ho

tutti

a

disposizione,

a

parte

i

lungodegenti;

veniamo

da

una

buona

settimana

dove

la

squadra

ha

lavorato

con

attenzione

e

mentalità.

Domani

sera

dovremo

fare

una

partita

da

Pisa,

trascinati

dal

nostro

stadio

e

col

fuoco

dentro;

affrontiamo

una

squadra

che

è

partita

fortissimo,

ha

un

allenatore

a

cui

bisogna

dare

atto

e

meriti

di

ciò

che

sta

facendo

e

calciatori

di

grande

qualità

ed

esperienza.

Oltre

all’aspetto

fisico

ci

vorrà

tanto

cuore“.

