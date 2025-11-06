“Fuoco dentro e tanto cuore”

La
gara
con
la
Cremonese,
in
programma
domani
(ore
20.45)
alla
Cetilar
Arena,
chiuderà
un
mini-ciclo
che
ha
visto
il
Pisa
Sporting
Club
impegnato
in
quattro
gare
ufficiali
racchiuse
in
due
settimane.
Il
match
con
i
grigiorossi,
che
aprirà
l’undicesima
giornata
della
Serie
A
EniLive,
proietterà
inoltre
i
nerazzurri
verso
l’ultima
sosta
internazionale
dell’anno
solare.
Non
sono
mancati,
dunque,
i
temi
sul
tavolo
della
consueta
conferenza
stampa
pregara
del
tecnico
Alberto
Gilardino:
“La
squadra
sta
bene
e
ho
tutti
a
disposizione,
a
parte
i
lungodegenti;
veniamo
da
una
buona
settimana
dove
la
squadra
ha
lavorato
con
attenzione
e
mentalità.
Domani
sera
dovremo
fare
una
partita
da
Pisa,
trascinati
dal
nostro
stadio
e
col
fuoco
dentro;
affrontiamo
una
squadra
che
è
partita
fortissimo,
ha
un
allenatore
a
cui
bisogna
dare
atto
e
meriti
di
ciò
che
sta
facendo
e
calciatori
di
grande
qualità
ed
esperienza.
Oltre
all’aspetto
fisico
ci
vorrà
tanto
cuore“.
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
