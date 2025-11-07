Pisa-Cremonese 1-0

PISA.
Semper,
Caracciolo,
Canestrelli,
Cuadrado
(46′
Leris),
Akinsanmiro
(67′
Piccinini),
Touré,
Nzola
(67′
Meister),
Aebischer,
Vural
(67′
Marin),
Moreo
(67′
Tramoni),
Calabresi.
A
disposizione.
Nicolas,
Scuffet,
Angori,
Højholt,
Buffon,
Coppola,
Albiol,
Denoon,
Bonfanti,
Lorran.
Allenatore
Gilardino
CREMONESE.
Audero,
Barbieri,
Baschirotto,
Vardy,
Bianchetti,
Vazquez
(77′
Bonazzoli),
Terracciano
(91′
Johnsen),
Vandeputte,
Faye
(77′
Floriani
Mussolini),
Payero
(77′
Sarmiento),
Bondo.
A
disposizione.
Silvestri,
Nava,
Valoti,
Ceccherini,
Lordkipanidze,
Folino.
Allenatore
Nicola
Arbitro.
Matteo
Marcenaro
di
Genova.
Assistenti.
Capaldo-Garzelli.
4°
Ufficiale.
Bonacina.
Var.
Serra.
Avar.
Prontera.
Rete.
75′
Touré.
Note.
Ammoniti
Aebischer,
Faye,
Vural,
Marin,
Terracciano.
Recupero
1′
pt;
4′
st.
Spettatori
10.728