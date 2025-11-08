Primavera 2. Pisa-Ternana 1-2

PISA.
Vukovic,
Bendinelli,
Mazzantini
(67′
Novak),
Malfatti,
Bacciardi
(88′
Lenzoni),
Casarosa,
Vivace,
Maucci
(46′
Battistella),
Tosi,
Bettazzi
(84′
Cenerini),
Mainardi
(46′
Ribechini).
A
disposizione.
Luppichini,
Paolini,
Bernardini,
Bolognini,
Landucci,
Menicucci,
Ghizzani.
Allenatore
Innocenti
TERNANA.
Delibra,
Rivelli,
Goretti,
Di
Curzio,
Biancafarina,
Forlini,
Longoni,
Sgro
(67′
Onesti),
Scifoni
(89′
Skraburski),
Ferlicca,
Semeraro
(67′
Coltorti).
A
disposizione.
Ciaccia,
Lorrai,
Petroni,
Maiolino,
Brocci,
Rota,
Tiberi,
De
Negri,
Vaccaro.
Allenatore
Di
Loreto
Arbitro.
Giovanni
Curcio
di
Siena.
Assistenti
Conio-Botto.
Reti.
39′
Semeraro,
72′
Novak,
87′
Coltorti.
Note.
Ammoniti
Bendinelli,
Bacciardi,
Forlini.
Recupero
1′
pt;
4′
st.